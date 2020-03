Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.20

PHUKET: Ein 67-jähriger Franzose muss mit hohen Geldstrafen rechnen, weil er vor der Koh Racha Yai südlich von Phuket über Korallen den Anker warf und das Riff offenbar beschädigte.

Laut Somnuek Boonyai, Leiter der Abteilung 6 des Department of Marine and Coastal Resources (DMCR), befinden sich die Korallen in der Patok Bay auf der Nordwestseite der Insel Racha Yai. Das Riff sei ein ausgewiesenes Schutzgebiet. Boote dürften durch das Gebiet fahren, dort aber nicht vor Anker gehen. Der Franzose hatte die Yacht „Cotinga“ über Dream Yacht Charter gechartert, um eine Fahrt mit seiner Familie zu unternehmen. Der Ausländer sieht sich zwei Anklagen gegenüber: Verstoß gegen das Gesetz zur Förderung des Managements von Meeres- und Küstenressourcen mit einer Strafe von bis zu einem Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht oder beides. Die zweite Anklage bezieht sich auf einen Verstoß gegen das Gesetz für Wildlife Preservation and Protection mit einer Strafe bis zu 10 Jahren Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu einer Million Baht oder beides, berichtet „The Phuket News“.