FranzÃ¶sischer Tourist in Surat Thani verschwunden

Von: Björn Jahner | 17.11.22

SURAT THANI: In Phanom im Südwesten der Provinz Surat Thani im Süden Thailands ist seit Dienstag (15. November 2022) ein französischer Urlauber verschwunden.

Die Besitzerin des Resorts, in dem sich der Mann einquartiert hatte, meldete sich am Dienstag bei der Polizeistation Phanom und teilte den Beamten mit, dass ein Gast, ein französischer Staatsangehöriger im Alter von etwa 30 Jahren, am 11. November 2022 in das Khao Sok Holiday Inn Resort eingecheckt hatte, das sich im Unterbezirk Khao Sok befindet, verschwunden ist.

Der Mann wollte ursprünglich am 14. November 2022 auschecken und erkundigte sich bei dem Eigentümerin des Resorts nach touristischen Attraktionen, wollte jedoch kein Reisepaket buchen.

Am 12. November um 10:00 Uhr frühstückte er in der Ferienanlage, bevor er mit dem Besitzer des Resorts über einen Spaziergang in einem nahe gelegenen Wald sprach. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen, und am 14. November hatte er noch nicht ausgecheckt. Seine Habseligkeiten und sein Ausweis befinden sich noch in seinem Zimmer, und er hat nur sein Mobiltelefon mitgenommen, als er das Resort verließ.

Der Bezirksleiter von Phanom und die zuständigen Beamten leiteten eine Suchaktion ein. Bisher wurde der Mann noch nicht gefunden.