Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

KOH SAMUI: Die Polizei hat einen französischen Geschäftsmann verhaftet, der auf der Ferieninsel ein Hotel ohne Lizenz geführt haben soll.

Laut dem Chef der Immigration in Surat Thani, Oberst Supalerk Phankosol, wurde der Hotelier am Montag um 20 Uhr in einem Hotel am Strand Lamai festgenommen. Er wurde zur Vernehmung auf die Polizeiwache von Samui gebracht und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Die Verhaftung erfolgte, nachdem Polizei, Soldaten und Bezirksbeamte am 14. Mai Luxusvillen auf einem Berg in der Gemeinde Mae Nam kontrolliert hatten. Die Razzia folgte nach Beschwerden von Betreibern legaler Hotels, ausländische Geschäftsleute würden illegal Unterkünfte auf der Insel anbieten.

Die Ermittlungen ergaben, dass eine Firma, die mit dem Franzosen in Verbindung steht, fünf Villen auf dem Berg illegal zu 22 Hotelzimmer umgebaut hatte. Supalerk sagte weiter, die Polizei habe den Geschäftsmann wegen illegaler Führung eines Hotels vorgeladen, er habe sich jedoch geweigert, auf der Polizeiwache zu erscheinen. Die Polizei erfuhr später, dass der Franzose am Dienstag zum Airport Suvarnabhumi fliegen wollte, um das Land zu verlassen. Deshalb hatte das Gericht auf Samui einen Haftbefehl gegen den Ausländer erlassen.