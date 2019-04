Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: An der Skytrain-Station Taksin hat sich am Montag ein französischer Diplomat in den Tod gestürzt.

Der 56 Jahre alte stellvertretende Informationschef der französischen Botschaft in Bangkok fiel um 16 Uhr in die Tiefe. Die Polizei konnte die Leiche anhand einer Namenskarte und des Passes identifizieren und die Botschaft benachrichtigen. Eine Überwachungskamera zeigte, dass der Diplomat mit einem Motorradtaxi an der Station Taksin angekommen war.