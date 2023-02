PATTAYA: Die Polizei hat in Pattaya einen Franzosen festgenommen, der in seinem Heimatland wegen Betrugs und Geldwäsche mit einem Schaden von rund 370 Millionen Baht gesucht wird.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, nachdem sie von der französischen Botschaft darüber informiert worden waren, dass ein französischer Staatsangehöriger, der mit Haftbefehl von Frankreich und Europol gesucht wird, nach Thailand geflohen war. Ihm wird vorgeworfen, die Firma Sport Car Co. gegründet und Steuerunterlagen gefälscht zu haben, wodurch ein Schaden von 10 Millionen Euro, umgerechnet etwa 370 Millionen Baht, entstanden sei, so die Polizei.

Der Verdächtige war mit einem Visum, das am 3. Januar 2023 ablief, dreimal nach Thailand eingereist, so die Behörden. Die Polizei wirft ihm vor, sein Visum überzogen zu haben, und stimmt sich mit den französischen Behörden ab, um ihn auszuliefern, damit er in seinem Heimatland vor Gericht gestellt werden kann.

Polizeimajor Kamphon forderte die Bevölkerung auf, die Polizei zu alarmieren, wenn sie Informationen über ausländische Staatsangehörige hat, die in der Provinz Chonburi oder anderen Gebieten Straftaten begehen, oder über Personen, die ihr Visum überzogen haben.