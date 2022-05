AYUTTHAYA: Eine junge Französin wurde getötet, als ihr Fahrrad am Mittwochabend an einer Kreuzung im Bezirk Phra Nakhon Si Ayutthaya von einem Auto erfasst wurde.

Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Rojana Road an der Khlong-Makhamriang-Kreuzung im Tambon Prathuchai, informierte Pol Capt Wirunkit Tantrakul, stellvertretender Ermittlungsleiter in Phra Nakhon Si Ayutthaya, die Presse.

Der Vorfall wurde der Polizei gegen 21 Uhr gemeldet. Die zum Tatort gerufenen Rettungskräfte berichteten, dass die französische Touristin, deren Name bis zur Benachrichtigung der Angehörigen nicht genannt wurde, mit dem Gesicht nach unten auf der Straße liegend gefunden wurde. Sie war schwer verletzt und blutete stark. Sie erhielt erste Hilfe und wurde dann ins Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital gebracht, wo sie nur kurze Zeit später für tot erklärt wurde.

Am Unfallort wurde ein beschädigtes Fahrrad auf der Straße gefunden. Nicht weit davon entfernt stand ein Toyota Altis mit Ayutthaya-Kennzeichen, dessen Stoßstange auf der linken Seite beschädigt und die Windschutzscheibe zerbrochen war, wie thailändische Medien berichteten.

Der 42-jährige Autofahrer sagte gegenüber der Polizei aus, er sei auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen. Als er sich der Kreuzung näherte, schaltete die Ampel von Rot auf Grün, weshalb er weiterfuhr, als plötzlich zwei Radfahrer von links kommend die Straße überquerten. Er bremste, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit einem der beiden zusammen, so der Unfallfahrer. Er bedauerte den Unfall und entschuldigte sich bei der Familie der toten Ausländerin.

Die 34-jährige Amerikanerin, die mit dem zweiten Fahrrad unterwegs war, sagte den Beamten, sie habe die Französin in Bangkok kennengelernt. Beide wollten zusammen Ayutthaya besuchen.

Als sie an der Kreuzung ankamen, soll die Ampel rot gewesen sein, alle Fahrzeuge hätten auf beiden Seiten der Straße gewartet, weshalb sie die Straße überqueren wollten, erzählte sie. Dabei wurde ihre Freundin mit dem Fahrrad von einem Auto erfasst, fügte sie hinzu.

Die Polizei brachte die Leiche der Radfahrerin zur Obduktion ins Thammasat University Hospital. Die Botschaft benachrichtigte ihre Familie.

Der Autofahrer wurde wegen rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge angeklagt.

Thailands Regierung will die Zahl der Verkehrstoten innerhalb von fünf Jahren um fast zwei Drittel senken, obwohl sie zugibt, dass die Bemühungen durch mangelnde öffentliche Kooperation behindert werden könnten. Dieses Ziel wurde von Premierminister Prayut Chan-o-cha am Mittwoch auf einem akademischen Seminar in Bangkok erneut bestätigt.