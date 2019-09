PARIS (dpa) - Das Handelsgericht in Evry bei Paris hat ein förmliches Sanierungsverfahren («redressement judicaire») über die französische Fluggesellschaft Aigle Azur eröffnet. Das teilte die französische Zivil-Luftfahrtbehörde Direction générale de l'aviation civile (DGAC) am Montagabend in einer Erklärung in Paris mit.

Es sollten nun alle Übernahmeangebote für die Airline geprüft werden, teilte die Luftfahrtbehörde weiter mit. Der französische Staat sei eingebunden, um die beste Lösung zur Sicherung der Arbeitsplätze und der Fortführung des Flugbetriebs zu finden. Das Unternehmen habe schon seit Monaten Liquiditätsprobleme gehabt.

Die 1946 gegründete Airline ist auf Flüge von Frankreich nach Algerien spezialisiert. Sie betreibt nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP elf Flugzeuge, im vergangenen Jahr seien 1,88 Millionen Passagiere befördert worden.