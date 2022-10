Von: Björn Jahner | 08.10.22

BANGKOK: Rockfans aufgepasst! Am Samstag, 26. November 2022 tritt die britische Indie-Rockband Franz Ferdinand als Headliner am zweiten Veranstaltungstag des Very Festival im Wonder World Park, 41 Kanchanaphisek Road, auf.

Stilistisch wird die Gruppe teilweise dem Britpop zugerechnet, wobei ihre Musik klare Einflüsse aus dem Post-Punk der späten 1970er und dem New Wave der frühen 1980er aufweist. Neben Franz Ferdinand stehen live auf der Bühne: Keshi, Ph-1, John K, Rei Brown, Numcha, Ro­cketman, Daniel Ryn, Jeanius X Bent, Silvy, Daynim, Asia7. Vorverkaufskarten sind online bei Ticketmelon erhältlich.