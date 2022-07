Frankreich will bei Nationalfeiertagsparade Solidarität zeigen

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.22

PARIS: Frankreich feiert seinen Nationalfeiertag am Donnerstag (10.00 Uhr) wieder mit der traditionellen Militärparade auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées. Das Ereignis steht in diesem Jahr unter dem Motto «Die Flamme teilen», das an den Widerstand erinnern und angesichts der aktuellen Krisen zu Einigkeit aufrufen soll. Der Slogan will laut Élysée aber auch zeigen, wie Frankreich solidarisch und schnell auf die derzeitigen strategischen Herausforderungen reagiere. Als besondere Teilnehmer sind auch Militärs aus osteuropäischen Ländern eingeladen.

Bei der Parade werden rund 6300 Militärs und Angehörige des Sicherheitsapparats erwartet - zu Fuß, im Flieger, in Wagen und auf dem Pferd. Die Parade zu Fuß eröffnen dabei die eingeladenen Soldaten aus den baltischen Staaten, Polen, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei.

Die Französinnen und Franzosen erinnern an ihrem Nationalfeiertag an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution angesehen wird.