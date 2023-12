Frankreich nach Putsch aus Niger abgezogen

Mitglieder der vom Militär geführten Regierung von Niger versammeln sich vor dem französischen Stützpunkt in Niamey. Foto: epa/Issifou Djibo

PARIS/NIAMEY: Rund fünf Monate nach dem Militärputsch im Niger hat Frankreich seine Truppen aus dem westafrikanischen Land abgezogen. Der Abzug sei am Freitag wirksam geworden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Paris aus informierten Kreisen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hatte im Niger 1500 Soldatinnen und Soldaten stationiert. In Folge des Militärputschs hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihren Abzug bis Ende des Jahres verkündet.

Ende Juli hatte im Niger die Präsidentengarde Staatsoberhaupt Mohamed Bazoum abgesetzt. Machthaber ist nun General Abdourahamane Tiani, der die verfassungsmäßige Ordnung außer Kraft setzte. Frankreich erkennt die neue Regierung nicht an - wie auch andere westliche und afrikanische Staaten. Der Niger mit rund 26 Millionen Einwohnern war der letzte demokratische Verbündete der USA, Frankreichs und anderer europäischer Länder im Anti-Terror-Kampf in der Sahel-Region, wo sich Dschihadisten immer weiter ausbreiten.

Frankreich war im Niger mit einem Militärhub in Niamey und zwei vorgelagerten Posten im Dreiländergebiet nahe der Grenzen zu Mali und Burkina Faso vertreten. Nach dem Putsch kam die Militärzusammenarbeit zum Erliegen. Der Abzug der Militärs begann im Oktober.

Frankreich hatte seine Truppen bereits nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso zurückholen müssen. Der Rückzug aus dem Niger ist für Paris ein weiterer Einflussverlust in Westafrika. Im benachbarten Tschad bleibt Frankreich mit etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten vertreten. Zudem sind im Senegal, der Elfenbeinküste, dem zentralafrikanischen Gabun und dem ostafrikanischen Dschibuti gut 3000 französische Soldatinnen und Soldaten, die gegebenenfalls Einsätze unterstützen können.

Nach dem Putsch im Niger zog Frankreich auch seinen Botschafter aus dem Land ab. Am Freitag wurde ebenfalls bekannt, dass die französische Botschaft in Niamey bald geschlossen werden soll.