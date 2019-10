Frankreich: Kampf gegen den Islamischen Staat geht weiter

PARIS (dpa) - Frankreich will auch nach dem Tod des Chefs des Islamischen Staats (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, mit internationalen Partnern die Terrormiliz bekämpfen.



Das teilte Verteidigungsministerin Florence Parly am Sonntag via Twitter mit. Staatschef Emmanuel Macron äußerte sich ähnlich: «Der Tod al-Bagdadis ist ein harter Schlag, der gegen Daesh (arabischer Name für IS) ausgeführt wurde, doch das ist nur eine Etappe.»

Frankreich wird seit Jahre vom islamistischen Terrorismus getroffen, über 250 unschuldige Menschen starben dabei.

Abu Bakr al-Bagdadi war nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Nordwest-Syrien getötet worden. Parly beglückwünschte die USA zu diesem Einsatz.