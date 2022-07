Frankreich erleichtert einmalige Änderung des Nachnamens

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.22

PARIS: In Frankreich können Erwachsene seit Freitag ihren Nachnamen ohne Angabe eines Grundes ändern lassen. In einem vereinfachten Verfahren können Menschen nun einmal in ihrem Leben beantragen, den Namen ihres anderen Elternteils anzunehmen oder zu ihrem Nachnamen hinzuzufügen. Bei zwei Nachnamen kann auch die Reihenfolge geändert werden.

Der Antrag muss nicht begründet werden. Damit der neue Name wirklich eingetragen wird, müssen Menschen aber nach einem Monat erneut zum Amt kommen und ihren Entschluss noch einmal bestätigen. Für die Annahme eines anderen Nachnamens und die Anpassung des Namens ans Französische gelten weiterhin andere Regeln. In Deutschland darf der Nachname nur dann geändert werden, wenn es dafür einen wichtigen Grund gibt.