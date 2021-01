Fragezeichen bei Tour de Ski: Funktioniert das Hygienekonzept?

VAL MÜSTAIR: Bislang stand über der Tour de Ski der Langläufer stets die Frage, wer den Monsteranstieg auf die Alpe Cermis am besten bewältigt. Diesmal ist Corona das wichtigtse Thema. Keiner weiß, wie das Virus die 10-Tage-Veranstaltung beeinflussen wird.

Ohne Vorjahrssiegerin Therese Johaug, dafür mit einigen Unwägbarkeiten startet die Tour de Ski der Langläufer am Neujahrstag in ihre 15. Auflage. Johaug bleibt wie das gesamte norwegische Team dem ersten Saisonhöhepunkt aus Furcht vor einer Corona-Ansteckung fern. Die Pandemie belastet auch die Acht-Etappen-Veranstaltung, die mit einem Freistil-Sprint im schweizerischen Val Müstair beginnt und nach weiteren Rennen in Toblach und Val die Fiemme am 10. Januar mit dem traditionellen Schlussanstieg auf die Alpe Cermis endet.

Bislang funktionierte das vom Weltverband Fis mit den Gastgebern entwickelte Hygienekonzept gut, positive Corona-Fälle unter den Sportlern und Betreuern blieben Ausnahmen. Wie das jedoch über zehn Tage mit zwei Länder- und drei Standortwechseln sein wird, kann niemand voraussagen.

Als Weltcup-Führende starten die überraschend starke Amerikanerin Rosie Brennan und der russische Vorjahressieger Alexander Bolschunow. Gerade bei den Herren geht der Gesamtsieg über die Russen, die derzeit vier Athleten unter den besten Fünf des Distanzweltcups platziert haben. Bei den Damen dürften die Schwedinnen Ebba Andersson und Frida Karlsson in der Lage sein, Brennan und den Russinnen um Natalja Neprajewa einen harten Kampf um den Gesamterfolg zu liefern.

Das deutsche Team geht mit der Hoffnung auf einige WM-Normen in die Tour. Von den je sechs Damen und Herren sollen vor allem Katharina Hennig aus Oberwiesenthal und Lucas Bögl aus Gaißach versuchen, wieder Top-10-Platzierungen im Gesamtklassement herauszulaufen.