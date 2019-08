Fracking könnte Methan-Anstieg in der Atmosphäre mitverursacht haben

Von: Stefan Parsch, dpa | 18.08.19

Die kommerzielle Förderung von Erdgas mittels Fracking ist in Deutschland umstritten und derzeit verboten. Die USA haben vor allem zu Beginn des 21. Jahrhunderts zahlreiche Öl- und Gasfelder erschlossen. Dies hat womöglich Spuren in der Atmosphäre hinterlassen.

Ithaca (dpa/fwt) - Die Gas- und Ölförderung per Fracking dürfte erheblich zum Methan-Anstieg in der Atmosphäre in den vergangenen Jahren beigetragen haben. Dies folgert der amerikanische Wissenschaftler Robert Howarth von der Cornell University in Ithaca (New York, USA) nach der Analyse vorhandener Forschungsdaten. In früheren Studien sei das klimaschädliche Gas, das beim Fracking in die Luft entweicht, nicht einzeln ausgewiesen oder falsch zugeordnet worden, schreibt Howarth in der Fachzeitschrift «Biogeosciences».