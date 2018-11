HALIFAX (dpa) - Ein Frachtflugzeug ist bei der Landung in Kanada über das Ende der Landebahn hinausgeschlittert.

Der Vorfall mit der Boeing 747 sei am frühen Mittwochmorgen am Flughafen in Halifax im Osten Kanadas aus zunächst unklarer Ursache passiert, teilten die Flughafenbetreiber mit. Vier Crew-Mitglieder seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall führte zu zahlreichen Verspätungen am Flughafen in Halifax.