TOLEDO (dpa) - Nahe dem Flughafen Toledo Express im Bundesstaat Ohio ist ein Frachtflugzeug am frühen Mittwochmorgen abgestürzt. Ersten Angaben von US-Medien zufolge schlug das Flugzeug auf einen Parkplatz für Transportfahrzeuge wenige Kilometer östlich des Flughafens auf und zerstörte dort mindestens einen Sattelschlepper, wie die Lokalsender WTOL11 und 13abc berichteten.

Die Unglücksmaschine war zunächst in Flammen gehüllt, «zahlreiche Dinge in der Umgebung» gerieten in Brand, wie die Medien berichteten. Aus dem betroffenen Lucas County und umliegenden Gemeinden rückten Einsatzkräfte an und brachten das Feuer unter Kontrolle. Laut 13abc sollen zwei Menschen zum Unglückszeitpunkt an Bord gewesen sein. Ob sie den Absturz überlebten, war noch unklar.

Das Frachtflugzeug mit Autoteilen an Bord habe auf dem Toledo Express Airport landen wollen, berichtete die Flughafenbehörde den Sendern.