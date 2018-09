WIEN (dpa) - Ausgerechnet Mitglieder der ausländerkritischen FPÖ haben in Österreich einen Sportverein mit dem Ziel gegründet, Sportfans aus anderen Ländern zu integrieren.

Der «Kultur und Sport Verein Freiheit» (KSV Freiheit) will von Samstag an in einer Wiener Stadtliga möglichst viele Tore schießen. «Wir wollen die Politik aus dem Spiel lassen und in erster Linie Spaß am Sport haben», erklärt der sportliche Leiter Nemanja Damnjanovic, der für die FPÖ im Wiener Landtag sitzt. Im Verein in den Parteifarben Blau seien alle Nationalitäten willkommen. Aktuell kann der KSV Freiheit laut Damnjanovic 34 Spieler aus Serbien, Kroatien und Mazedonien sowie einen Asylberechtigten aus Syrien auf den Platz schicken. Wichtig sei der Verständigung halber nur, dass Deutsch gesprochen werde, sagte Vize-Vereinsobmann Georg Köckeis. «Das ist gelebte Integration»..