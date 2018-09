Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.18

WIEN (dpa) - Österreichs Innenminister Herbert Kickl von der rechten FPÖ hat sich dafür ausgesprochen, dass Asylanträge schon auf Rettungsschiffen im Mittelmeer gestellt und geprüft werden sollen. Auf einem Schiff sei man bereits gut untergebracht, sagte Kickl am Freitag nach einer Konferenz zum Thema Migration in Wien. «Das heißt, man muss gar nicht an Land gehen.»

«Es wäre eine Überlegung, wo wir uns gemeinsam weiterentwickeln könnten, damit wir diese ganze Rückführungsproblematik weitestgehend eliminieren», sagte Kickl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini. Der Italiener pflichtete Kickl bei.

Italien gehe diesen Weg bereits, sagte Salvini. Er erinnerte aber daran, dass man dabei Gefahr laufe, wegen Freiheitsberaubung verurteilt zu werden. In Italien wird gegen Salvini ermittelt, weil er mehrere Tage Dutzende Migranten im Hafen von Catania nicht an Land gingen ließ. Er wollte ihre Verteilung erst geklärt haben.