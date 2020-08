Eine Masseurin wartet auf Kundschaft in Bangkoks Touristenmeile Khao San Road. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Thailands Wirtschaftsaussichten haben sich nach besseren Wirtschaftsindikatoren im Juli für das dritte Quartal verbessert, stellte das Fiscal Policy Office (FPO) fest.

Die Wirtschaft habe nach Rückgängen beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten beiden Quartalen bereits die Talsohle durchschritten, wobei die Wirtschaftsindikatoren im Juli darauf hindeuteten, dass sich die Aussichten für das dritte Quartal aufgrund der staatlichen Konjunkturmaßnahmen verbessern würden, sagte der stellvertretende Generaldirektor des FPO, Wuttipong Jittungsakul. Der Indikator des privaten Verbrauchs im Juli deute ebenfalls auf eine Erholung im dritten Quartal hin.

Trotz der rosigeren Aussichten hält das FPO an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest, dass die thailändische Wirtschaft nach einem Rückgang von 6,9 Prozent in der ersten Jahreshälfte in 2020 um 8,5 Prozent schrumpfen wird. Das BIP sank im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 12,2 Prozent, der stärkste Rückgang seit der asiatischen Finanzkrise von 1997/98, da Handel und Tourismus von der Pandemie stark beeinträchtigt wurden. Im ersten Quartal, als der Ausbruch der Pandemie begann, sank das BIP im Jahresvergleich um 1,8 Prozent.