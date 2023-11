Foto mit Luftgitarren-Känguru siegt bei Comedy-Wildlife-Preis

Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.23

GUILDFORD: Das Foto eines Kängurus, das Luftgitarre zu spielen scheint, hat den ersten Preis eines Wettbewerbs zum witzigsten Tierfoto des Jahres gewonnen.

Wie die Verantwortlichen des in Großbritannien vergebenen Comedy Wildlife Photography Awards am Donnerstag mitteilten, wurde das Foto mit dem Titel «Air Guitar Roo» des Fotografen Jason Moore aus mehr als 5300 Einsendungen ausgewählt. Es entstand demnach im August 2021 in einem Vorort der australischen Stadt Perth. Als ersten Preis gewann Moore einen Safari-Trip nach Kenia.