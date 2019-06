Forscher finden Ursprung von schnellem kosmischen Radioblitz

Von: Till Mundzeck, dpa | 28.06.19

Sie flackern meist tausendstel Sekunden am Firmament auf, ihre Ursache ist unbekannt. Erstmals haben Forscher die Herkunft eines einzelnen Radioblitzes aufgespürt - Milliarden Lichtjahre entfernt. Die Entdeckung liefert auch Erkenntnisse zum intergalaktischen Raum.

Epping (dpa/fwt) - Astronomen haben erstmals den Ursprung eines einmaligen schnellen Radioblitzes in den Tiefen des Alls aufgespürt. Der extrem kurze Ausbruch von Radiostrahlung, den das Teleskopsystem Askap in Australien am 24. September 2018 registrierte, kam demnach aus einer 3,6 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie. Das berichtet das internationale Team um Keith Bannister von der australischen Forschungsorganisation CSIRO im Fachblatt «Science». Zuvor hatte ein anderes Team bereits die Herkunft sich wiederholender schneller Radioblitze bestimmt, die aber die große Ausnahme sind.