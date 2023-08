Von: Björn Jahner | 30.08.23

Foto: The Nation

NARATHIWAT: In einem Süßwasser-Sumpfgebiet in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden Thailands wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen thailändischen und singapurischen Forschungsinstituten eine neue Art von Vampirkrabbe namens „Geosesarma Todaeng“ entdeckt.

Die Entdeckung wurde diese Woche in der 23. Ausgabe der Zeitschrift „Tropical Natural History“ bekanntgegeben. Die thailändischen Forscher wurden von Pan Yeesin von der Abteilung für Technologie und Industrie der Fakultät für Wissenschaft und Technologie der Prince of Songkla Universität in der Provinz Pattani angeführt.

Seine Abteilung hat mit Forschern des Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum in der Provinz Songkhla und mit Professor Peter Ng vom Lee Kong Chian Natural History Museum der National University of Singapore zusammengearbeitet.

Foto: The Nation

Laut Pan wurden Geosesarma-Todaeng-Vampirkrabben im Wurzelsystem von Lum Phee (eleiodoxa conferta) gefunden, einer Pflanze aus der Familie der Palmen, die in einem Sumpfwald in Narathiwat wächst.

Diese Tieflandart gehört zur Gruppe der G. foxi-Arten und lässt sich anhand des Panzers, des männlichen Pleons und des ersten männlichen Gonopoden von ihren Verwandten unterscheiden.

Wie viele Geosarma-Krabben hat auch die Todaeng-Variante einen quadratischen Panzer, gelbe oder orangefarbene Scheren und schwarze oder braune Beine, aber ihr Panzer hat einen ausgeprägteren Bogen, wenn man ihn von vorne betrachtet, so Pan.

Foto: The Nation

Mit der Entdeckung von Geosesarma Todaeng ist die Zahl der aus Thailand bekannten Geosesarma-Arten auf drei gestiegen. Die anderen Mitglieder der G. foxi-Artengruppe, die bereits zuvor erfasst wurden, sind die G. Krathing, die in der Provinz Chanthaburi gefunden wurde, und die G. Serenei, die in der Provinz Nakhon Si Thammarat gefunden wurde.

Reungrit Phromdam, Wissenschaftler am Sirindhorn Natural History Museum, sagte, dass thailändische Forscher weiterhin Sumpfwälder in Südthailand nach Krabben der Geosesarma-Familie absuchen würden, die möglicherweise noch nie offiziell gemeldet wurden.

Er fügte hinzu, dass die Krebse dieser Familie noch nie in Kanälen oder Wasserstraßen gefunden wurden, die mit den Sumpfwäldern oder Mangrovenwäldern verbunden sind oder zum Meer führen.