Von: Björn Jahner | 17.02.19



PHUKET: Es ist eine kleine Sensation: Experten der Phuket Rajabhat University bestätigen, dass auf Phuket zwei völlig neue Arten von Zooplankton beheimatet sind, die Limnias novemceras und Limnias lenis.

Zwar wurde bereits im Oktober 2018 in der Fachzeitschrift „ZooKeys“ über den Fund berichtet, doch es bedurfte einer langen Überprüfung, um sicherzustellen, dass es sich bei der Entde­ckung auch tatsächlich um die erste ihrer Art handelt, was die Forscher nun Anfang Februar bestätigen konnten. Die beiden Limnias-Arten wurden von Dr. Phuripong Meksuwan, Biologiedozent an der Phuket Rajabhat University, Professor Supiyanit Maiphae von der Kasetsart University in Bangkok und dem Doktoranden Rapeepan Jaturapruek in kleinen Ökosystemen in Bächen im Bezirk Ao Luek in Krabi sowie im Waldgebiet Pik Jig in Mai Khao, Phuket, gefunden. Sie unterstreichen die Vielfalt der biologischen Ressourcen in der Andamanensee-Region. Dr. Phuripong äußerte deshalb seine Bedenken hinsichtlich der schnellen Entwicklung von Phuket, die sowohl bereits entdeckte als auch noch unentdeckte Organismen bedroht.