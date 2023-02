Von: Björn Jahner | 22.02.23

YALA: Zahlreiche Thais und Ausländer nahmen am Sonntag (19. Februar 2023) an dem Laufwettkampf „Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023“ in Betong in der Provinz Yala im tiefen Süden des Landes teil, doch ein Läufer, der ein „Forrest Gump“-Kostüm trug, stiel ihnen alle die Show.

Die Läufer mussten eine 146 km lange Dschungelstrecke an der thailändisch-malaysischen Grenze bewältigen. Ein Mann trug ein „Forrest Gump“-Kostüm, das aus einem karierten Hemd, einer khakifarbenen Hose und einer roten Mütze bestand.

Der thailändische Läufer hatte erfolgreich das Aussehen einer ikonischen Filmfigur aus dem 1994 erschienenen Film „Forrest Gump“ nachgeahmt, in dem der Protagonist mit niedrigem IQ durch seine Laufkampagne berühmt wurde. Das Foto des Läufers, das an der Startlinie im Bezirk Betong in der Provinz Yala aufgenommen wurde, wurde auf der Facebook-Seite des Veranstalters mehr als 10.000 Mal geliked und geteilt.

Foto: The Nation

Der Veranstalter UTMB World Series nannte die Strecke „Betong 160“, die am Betong-Mongkhonrit-Tunnel begann und am Betong Clock Tower endete.

UTMB hatte die Veranstaltung als „Lauf durch den Fluchttunnel, zur Freude des wunderschönen Himmels und des Nebelmeeres von Gunung Silipat, Jaroh Ganga, Kapae Hulu und Kuan Toh Ni“ beworben.