Formel 1: Leclerc wechselt zu Ferrari

HINWIL (dpa) - Der Monegasse Charles Leclerc ersetzt in der kommenden Formel-1-Saison bei Ferrari den Finnen Kimi Räikkönen.

Der 20-Jährige werde dann an der Seite von Sebastian Vettel fahren, teilte die Scuderia am Dienstag mit. Räikkönen (38) übernimmt dafür Leclercs Cockpit bei Sauber. Der Weltmeister von 2007 habe einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben, teilte der Schweizer Rennstall mit. Zuvor hatte Ferrari bekanntgegeben, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Räikkönen nicht verlängert wird. Sein Nachfolger Leclerc stammt aus dem Ferrari-Nachwuchsprogramm und gab in diesem Jahr sein Formel-1-Debüt beim Sauber-Team..