Formel 1 in Österreich vielleicht vor mehr Zuschauern als geplant

SPIELBERG: Die Formel 1 könnte schon beim ersten von zwei Gastspielen in Österreich vor mehr Zuschauern als ursprünglich geplant antreten. Der erste Grand Prix in Spielberg ist für den 27. Juni angesetzt, der zweite für den 4. Juli.

Die aufgrund der Corona-Pandemie gültigen Obergrenzen im Profisport von 3000 Zuschauern fallen in Österreich erst mit dem 1. Juli. Doch im Gesundheitsministerium werde gemeinsam mit dem Kanzleramt an Lösungen gearbeitet, sagte Sportminister Werner Kogler (Grüne) der Nachrichtenagentur APA. «Es könnte sich etwas ausgehen», sagte der Ressortchef in Graz. «Es ist sicher etwas möglich.»

Bereits zuvor hatte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zuversichtlich geäußert. «Wir werden hier eine Lösung finden. Das ist ein sehr wichtiges, auch für Österreich prestigeträchtiges Event», sagte Kurz.

Ab dem 1. Juli fallen in Österreichs Profisport die Zuschauerobergrenzen. «Ab dort gibt es keine Beschränkungen mehr außer den Status getestet, geimpft und genesen nachzuweisen. Das heißt, wir haben volle Auslastung der Sitzplätze - indoor wie outdoor», hatte Kogler schon zuvor gesagt.

Aufgrund der Reisebeschränkungen für die Türkei hatte die Formel 1 von einem Rennen in Istanbul abgesehen und ein zweites für diese Saison nach Spielberg vergeben. Der Große Preis der Steiermark soll am 27. Juni stattfinden, der Große Preis von Österreich an selber Stelle im steirischen Murtal direkt anschließend am 4. Juli.

2020 hatte die Formel 1 in Spielberg mit zwei Rennen den wegen der Corona-Pandemie verspäteten Saisonauftakt veranstaltet. Insgesamt plant die Formel 1 in diesem Jahr weiter mit einem Rekordkalender von 23 Rennen.