Forex-Handel: Ein Leitfaden für Einsteiger

Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.21

Währungen waren traditionell die Domäne von Unternehmen, institutionellen Anlegern und Hedge-Fonds, aber der Online-Handel hat ihn nun auch für individuelle Forex brokers in Deutschland zugänglich gemacht. Währungen sind die sich am schnellsten bewegende und liquideste Art des Handels. Er übertrifft bei weitem die Geschwindigkeit und das Volumen von Aktien. Währungen werden an der "Devisenbörse" oder Forex gehandelt.

Der gesamte Devisenmarkt verzeichnet ein durchschnittliches Tagesvolumen von mehr als $3,2 Billionen. 48 Das ist viermal mehr als alle Aktien- und Futures-Märkte zusammen. Etwa 20% dieser Geschäfte werden von Unternehmen getätigt, die Geld von einer Währung in eine andere transferieren müssen, um internationale Geschäfte zu tätigen. Die restlichen 80% entfallen auf spekulative Händler.

Der Devisenmarkt hat unglaublich flexible Zeiten, da verschiedene Länder rund um den Globus öffnen und schließen. New York beginnt um 13 Uhr GMT und schließt um 22 Uhr. Aber Sidney beginnt um 22 Uhr GMT und öffnet dann um Mitternacht in Tokio. London öffnet um 8 Uhr GMT, nur eine Stunde bevor Tokio schließt und der Zyklus geht weiter. Die Devisenhandelsschalter legen ihre eigenen Zeiten fest, aber viele sind 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche geöffnet und schließen nur am Wochenende von Freitagabend bis Sonntagabend.

Der aktivste Handel findet statt, wenn sich zwei Märkte überschneiden. Zum Beispiel überschneiden sich London und New York für vier Stunden zwischen 13-16 Uhr GMT. Zu dieser Zeit werden der USD, EUR und GBP am aktivsten gehandelt. London und Tokio arbeiten nur für die letzte Stunde des Tokioter und die erste des Londoner Handels zusammen. Zur Handelsstrategie gehört das Timing. Einige Trader wählen die zusätzliche Aktivität mehrerer Märkte und die Anfangs- und Schlussstunden der Londoner oder New Yorker Märkte. Andere bevorzugen die ruhigeren Zeiten.

Viele beginnende Trader scheitern, weil sie nicht planen. Auf eine Ahnung hin zu handeln ist nicht mehr als ein Glücksspiel. Wenn Sie eine Strategie entwickeln, erhöhen Sie Ihre Chancen auf erfolgreiche Trades. Die meisten professionellen Trader sagen, dass jeder Mensch seine eigene Strategie entwickeln muss. Es ist hilfreich, sich anzuschauen, wie andere traden, aber Ihre Strategie wird letztendlich Ihre eigene sein. Der Handel mit Währungen kann riskant und komplex sein. Der Interbankenmarkt ist unterschiedlich stark reguliert, und die Deviseninstrumente sind nicht standardisiert. In einigen Teilen der Welt ist der Devisenhandel fast vollständig unreguliert.

Der Forex-Handel für Anfänger kann schwierig sein. Im Allgemeinen liegt dies an unrealistischen, aber üblichen Erwartungen unter Neulingen auf diesem Markt. Die erste Frage, die jedem in den Sinn kommt, ist: wie lernt man Forex von Grund auf? Sie werden eine konsistente Zeit für den Handel entwickeln wollen. Währungsmärkte haben Muster, die auf der Zeit und den geöffneten Märkten basieren. Der Handel ist aktiver, wenn zwei große Märkte, wie London und New York, zur gleichen Zeit geöffnet sind. Entscheiden Sie, ob Sie die schnellen Bewegungen dieser Zeit oder die langsameren Bewegungen der Mid-Market-Zeiten wollen.

Obwohl jede Handelsplattform anders ist, kann es nützlich sein, Sie durch den Prozess des Handels zu führen. Inzwischen wissen Sie, dass jeder Handel ein Risiko beinhaltet. Riskieren Sie nur Kapital, das Sie bereit sind zu verlieren und dass vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.