Forderung nach Flughafenbau in Phang-nga

Von: Björn Jahner | 17.07.23

Khao Lak Beach in der Provinz Phan-nga. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHANG-NGA: Das Gemeinsame Beratungskomitee des öffentlichen und privaten Sektors (Joint Public and Private Sector Consultative Committee, JPPSCC) in den Andamanensee-Provinzen hat den Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) aufgefordert, die Machbarkeitsstudie zum Flughafen Phang-nga fortzusetzen.

In einer kürzlich stattgefundenen Sitzung des JPPSCC in den Andamanensee-Provinzen Krabi, Trang, Phang-nga, Phuket, Ranong und Satun wurden die Gespräche mit dem Flughafen Phuket fortgesetzt, nachdem die AoT beschlossen hatte, das Projekt zu verschieben.

Jaran Pandang, stellvertretender Direktor des Flughafens Phuket, erklärte, dass der Ausschuss für Politik, Planung und Haushalt der AoT beschlossen habe, den Plan für den Bau des Flughafens Phang-nga zu verschieben, um den Kabinettsbeschluss vom August 2022 einzuhalten. Gemäß diesem Beschluss soll die AoT die Verwaltung der internationalen Flughäfen Udon Thani, Buriram und Krabi übernehmen, während der Bau eines Flughafens in Phang-nga ausgesetzt wird.

Die AoT erhielt im November 2020 ein Budget von 11 Mio. Baht für eine vorläufige Machbarkeitsstudie für den Flughafen. Die Aufgabenstellung wurde im Mai 2021 festgelegt. Die erforderlichen Investitionen belaufen sich auf rund 100 Mrd. Baht, und der Flughafen könnte 2027 fertiggestellt werden. Das Projekt befindet sich jedoch seit dem letzten Jahr auf Eis.

Lertsak Ponklin, Präsident der Phangnga Tourism Association, forderte das JPPSCC auf, die AoT zu bitten, das Projekt fortzuführen, da der Bau des Flughafens bis zu 10 Jahre dauern könnte.

Der Flughafen Phuket hat seine volle Kapazität von 14 Millionen Passagieren pro Jahr erreicht. Mit einer Erweiterung könnte er bis zu 17 Millionen Passagiere abfertigen, was immer noch unter dem Spitzenwert vor der Covid-19-Pandemie liegt, als er rund 18 Millionen Passagiere hatte, sagte Khun Jaran. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie voll der Flughafen Phuket sein wird, wenn die Wirtschaft wieder anspringt und die Hochsaison beginnt. Wir müssen uns also vorbereiten“, fügte er hinzu.