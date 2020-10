Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.20

BANGKOK: Foodland Supermarket eröffnet am Donnerstag seinen größten Lebensmittelladen im Bangkoker Nawamin-Gebiet.

Laut dem 88-jährigen Somsak Teraphatanakul, Gründer und Vorsitzender des Unternehmens, wurde die größte Foodland-Filiale auf einem 6,5 Rai großen Grundstück mit Investitionskosten von bis zu 1 Milliarde Baht errichtet. In dem 2.500 Quadratmeter großen, fünfstöckigen Gebäude befinden sich neben dem Foodland-Supermarkt mit neuer Dekoration ein Logistikzentrum, eine Kochschule, das Schnellrestaurant Took Lae Dee mit 120 Sitzplätzen, Gourmet Primo von Bangkok Air Catering Co (BAC), ein Kühllager für Fleisch und Gemüse sowie ein neuer Service Grab & Go.

Foodland wurde 1972 von Somsak gegründet. Die Kette positioniert sich als eine gehobene Marke mit 22 Filialen im Großraum Bangkok und weitere in Pattaya und Nakhon Ratchasima. Neben dem Supermarkt betreibt das Unternehmen auch vier Restaurantketten, darunter Tim Ho Wan, Hawker Chan, Tonkotsu Kazan Ramen und Mr. Pizza. Das Unternehmen hat keine Pläne, im Jahr 2021 neue Filialen zu eröffnen.