Von: Björn Jahner | 18.10.22

CHIANG MAI: Die Swiss Lanna Society (SLS) veranstaltet am Dienstag, 15. November 2022 ihren traditionellen Schweizer Fondueabend – diesmal bei Olaf Kujawa in der Chiang Mai Breakfast World & German Beer Garden in der Moonmuang Road Soi 2.

Wirt Olaf wird dem Auslandsschweizer Club sein Restaurant zur Verfügung stellen und gleichzeitig den Wein anbieten. Natürlich wird die SLS auch wieder den Kirsch zum Fondue bereitstellen.

Dieses Jahr wird jeder Tisch sein Fondue selbstkochen. Nach einer Vorspeise, die Olaf für den Club kreiert, legen alle Teilnehmer Hand an und kochen pro Tisch ihr eigenes Fondue.

Achtung! Benötigt werden noch 4 Caquelons. Die Teilnehmer werden darum gebeten, bei der Anmeldung mitzuteilen, ob sie ihr eigenes mitbringen können.

Datum:

Dienstag, 15. November 2022

Ort:

Chiang Mai Breakfast World (Karte)

Programm:

18.00 Uhr: Registrierung

18.30 Uhr: Fondue-Essen

Preis:

700 Baht für SLS-Mitglieder und -Sponsoren

900 Baht für Gäste

Anmeldung:

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, weshalb für den Fondueabend eine Reservierung per E-Mail bis spätestens Montag, 31. Oktober 2022 vorausgesetzt wird.

Weitere Informationen erfahren Sie bei der Swiss Lanna Society.