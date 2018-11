Written by: Redaktion DER FARANG | 11/11/2018

Der FOMM-Elektrowagen rollt schon bald in Thailand vom Band.

BANGKOK: FOMM Asia wird als erster Autobauer Elektro-Batterien und Elektrofahrzeuge in Thailand herstellen. Das Unternehmen, ein thai-japanisches Joint Venture, investiert eine Milliarde Baht in sein Werk im Industriegebiet Amata City in der Provinz Chonburi.

Ab Januar kommenden Jahres sollen im Jahr bis zu 10.000 E-Batterien produziert werden, auch für den Export. Und ab Februar 2019 wird der E-Wagen FOMM One bereitstehen. 75 der etwa 1.600 benötigten Teile kommen von thailändischen Zulieferern. Das zweitürige Kompaktfahrzeug wiegt nur 445 Kilogramm und kommt für 664.000 Baht auf den Markt. Das Auto hat eine Reichweite von 160 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h. Nach Angaben des Herstellers liegen bereits über 350 Bestellungen vor.