Folterer der Franco-Diktatur stirbt nach Covid-19-Erkrankung

MADRID: Der bekannteste noch lebende Scherge der Franco-Diktatur (1939-1975) ist infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der frühere Polizeiinspektor und Folterer Juan Antonio González Pacheco, der in Spanien «Billy el Niño» («Billy the Kid») genannt wurde, starb am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in Madrid. Covid-19 habe zu einem akuten Nierenversagen geführt, dem Pacheco erlegen sei, bestätigten Sprecher der Klinik San Francisco de Asís auf Anfrage.

Pacheco hat seine Taten unter Franco nie bestritten. Er wurde von spanischen Medien mit Aussagen zitiert wie: «Vielleicht haben wir vor vielen Jahren etwas mit Misshandlungen gemacht, aber, so weit ich weiß, wurden wir nie verurteilt.» Er und andere Franco-Schergen mussten sich nie vor Gericht verantworten, weil für alle Verbrechen der Diktatur seit 1977 das Amnestiegesetz gilt, das damals einen friedlichen Übergang zur Demokratie ermöglichen sollte.

Unter Berufung auf dieses Gesetz ließ die Justiz 2013 einen von einer Richterin in Argentinien ausgestellten internationalen Haftbefehl gegen Pacheco und drei weitere Polizisten des Regimes unvollstreckt. Die Verbrechen seien zudem alle verjährt, hieß es damals. Trotzdem versuchten es die Opfer-Verbände bis zuletzt. Erst im Sommer hatte eine Klägergruppe in Madrid gegen Pacheco und weitere mutmaßliche Handlanger der Diktatur geklagt.

Die linke Regierung leitete zudem jüngst gerichtliche Schritte ein, damit Pacheco die Medaillen aberkannt werden, für die er 50 Prozent mehr Rente bekam. «Wir schützen keine Folterer Francos», sagte die sozialistische Fraktionssprecherin Adriana Lastra.

Während des spanischen Bürgerkrieges (1936-39) und der Franco-Diktatur sind in Spanien Schätzungen zufolge mindestens 100.000 Menschen «verschwunden». Der Richter Baltasar Garzón hatte versucht, sich über das Amnestiegesetz hinwegzusetzen und Franco-Handlanger zur Verantwortung zu ziehen. Er wurde vom Nationalen Gerichtshof gestoppt, 2010 sogar der Rechtsbeugung bezichtigt und als Richter suspendiert. 2012 wurde er allerdings freigesprochen.