Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.19

CHIANG MAI: Eine Müllsammlerin aus Myanmar hat am Mittwochmorgen an der Wiang Bua Road 6 in einer Kiste einen Fötus entdeckt.

Die 48 Jahre alte Frau erlitt einen Schock und informierte eine Polizeistreife. Das Ungeborene lag in einem gelben Behälter und war von Ameisen bedeckt. Es ist weiblich, nach Einschätzung von Ärzten wurde die Schwangerschaft im siebten oder achten Monat abgebrochen. Die Polizei wertet Überwachungskameras aus. Beamte sagten „Daily News“, die Mutter sei wahrscheinlich ein Teenager, der Drogen konsumiere.