Von: Björn Jahner | 07.04.23

BANGKOK: Kulturminister Itthiphol Khunpluem leitete eine Pressekonferenz, auf der eine neue Initiative zur Förderung des thailändischen Kulturprodukts (CPOT) im In- und Ausland angekündigt wurde, die von der Big C Group, einer führenden Einzelhandelskette in Thailand, unterstützt wird.

Später war Minister Itthiphol Zeuge der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Unterstützung künftiger CPOT-Marketingkampagnen zwischen der thailändischen Regierung und dem Einzelhandelsriesen. An der Zeremonie nahmen auch der Staatssekretär für Kultur, Yupa Thaveewatnakitvon, Aswin Techajareonvikul, Chief Executive Officer und Präsident von Big C, Kloz Hirunburana, Manager von Bangkok Instruments Center Co. Ltd. und verschiedene Medienvertreter teil.

Laut Minister Itthiphol bewegt sich Thailand in Richtung einer von der Kreativindustrie geleiteten Wirtschaft, die dem BCG-Wirtschaftsmodell folgt. Als Teil dieses Übergangs hat das Kulturministerium das CPOT-Projekt initiiert, um die Entwicklung lokaler Produkte des geistigen Eigentums mit modernem und benutzerfreundlichem Design zu fördern.

Das Projekt zielt darauf ab, innerhalb von drei Jahren das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit für CPOT auf Märkten in aller Welt zu fördern.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Kulturministerium und der Big C Group wird sich auch auf die Förderung von Projekten, Aktivitäten und den Wissensaustausch konzentrieren, um das Marketingpotenzial zu erhöhen und die Vertriebskanäle für CPOT-Produkte zu erweitern.

Interessierte sind eingeladen, die landesweit 35 Filialen von Big C Supercenter zu besuchen, um lokale Produkte des geistigen Eigentums zu unterstützen und qualitativ hochwertige thailändische Kulturprodukte zu erwerben, die sorgfältig als „das Beste aus Thailand, ganz in Ihrer Nähe“ ausgewählt wurden.