Von: Björn Jahner | 11.01.20

Damit es unter der Woche etwas voller am Strand von Hua Hin wird, soll der Wochentagtourismus gefördert werden. Foto: Jahner

HUA HIN: Mit Sportveranstaltungen für Einheimische und Touristen wie Marathons, Radtouren, Golf, Fußball, Tennis und verschiedenen Wassersportarten will die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) in Prachuap Khiri Khan den Tourismus ankurbeln.

Produziert wurden zudem acht neue touristische Broschüren mit aufregenden Reise- und Ausflugszielen, gastronomischen Highlights und Übernachtungsempfehlungen in der Provinz Prachuap Khiri Khan. Der Tourismus unterhalb der Woche soll besonders gefördert werden, um Wochenendurlauber in Cha-am, Hua Hin und Pranburi zu ermutigen, ein paar Tage länger zu bleiben. Geplant sind Wochentagsaktionen unter dem Motto „Wer es nicht ausprobiert, der weiß es nicht“ und Farmtouren, um weniger besuchte Bezirke wie Kui Buri, Thap Sakae, Bang Saphan und Bang Saphan Noi zu höherer Bekanntheit zu verhelfen.



Vom 17. bis 19. Januar soll das „Colorful Festival of Prachuap Khiri Khan 2020“ im Queens Park 19 Rai in Hua Hin Urlauber ins königliche Seebad locken. Das Festival wird in verschiedene Zonen unterteilt, unter anderem für Sport, Reisen, Cafés, Entspannung, Gastronomie. Kinder dürfen sich auf viele unterhaltsame Aktivitäten, Spiel und Spaß freuen.