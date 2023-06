Von: Björn Jahner | 16.06.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

CHONBURI: Das Handelsministerium organisierte kürzlich eine Pressereise in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes. Den Teilnehmern wurden ein führender Bio-Produzent und das lokale BCG-Plus-Projekt vorgestellt. Die Exkursion sollte andere Unternehmer für dieses Modell zu begeistern.

Die Staatssekretärin für Handel, Keerati Rushchano, führte die Pressevertreter durch die Chotiwan Farm. Die Farm, die unter dem Markennamen „Merito“ Produkte auf Kokosnussbasis herstellt, wurde von der Biodynamic Federation Demeter International (BFDI) für ihre hochwertigen Bioprodukte, die nach dem biologisch-zirkulären Wirtschaftsmodell (BCG) hergestellt werden, zertifiziert. Thailand ist neben Malaysia und Singapur eines von drei ASEAN-Ländern, die diese geschätzte Anerkennung erhalten haben.

Mit der Pressereise sollten die Leistungen thailändischer Unternehmer beleuchtet werden, die sich dem Anbau und der Herstellung von Bioprodukten widmen und dabei mit den globalen Markttrends Schritt halten. Diese Initiative unterstreicht die Bedeutung des Umweltschutzes und würdigt erfolgreiche Unternehmer.

In der Vergangenheit hatte das Handelsministerium bereits das Projekt „Local BCG Plus“ ins Leben gerufen. Es soll Herstellern von BCG-Produkten und innovativen Produzenten Marktchancen eröffnen. Dieses jüngste Projekt erweitert die Vermarktungskanäle durch Handelsvertreter in den Provinzen und verbindet inländische und internationale Märkte für Unternehmer und lokale Gemeinschaften in ganz Thailand.

Darüber hinaus bereitet das Ministerium die landesweite BCG Plus-Messe 2023 vor. Zu dieser Veranstaltung, auf der ausgewählte BCG-Produkte aus ganz Thailand vorgestellt werden, werden Käufer und Importeure aus der ganzen Welt eingeladen, und es wird erwartet, dass sie einen Umsatz von über 650 Millionen Baht generieren wird.