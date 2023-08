Von: Björn Jahner | 08.08.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

SONGKHLA: Die Regierung hat den Halal-Wirtschaftskorridor (HEC) in den südlichen Grenzprovinzen Yala, Pattani, Narathiwat und Satun sowie in mehreren Bezirken in Songkhla eröffnet, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln und den Lebensunterhalt der Einwohner zu verbessern. Die Initiative zielt darauf ab, Thailand als globales Drehkreuz für Halal-Waren zu etablieren, die den islamischen Grundsätzen entsprechen.

Der Generalsekretär des Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC), Rear Adm Somkiat Ponprayoon, der das Projekt anführt, sagte, dass die Region aufgrund ihrer historischen Handelsbeziehungen mit der arabischen Welt und ihrer großen muslimischen Bevölkerung ein idealer Kandidat für den Halal-Korridor sei. Mit insgesamt rund 1,6 Milliarden Muslimen in den Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) soll der Korridor diesen riesigen Markt erschließen und das Wirtschaftswachstum fördern.

Eines der Hauptziele des HEC ist die Förderung der Produktion und des Exports von Halal-Fleisch, einschließlich Rind-, Hühner- und Ziegenfleisch, in islamische Länder. Um dies zu erreichen, arbeitet der SBPAC mit Partnern wie der Viehzuchtbehörde, nationalen Bauernräten und verschiedenen Kuhzuchtverbänden zusammen, um über 10.000 Landwirte in den fünf Provinzen zur Teilnahme an der Halal-Fleischproduktionskampagne zu bewegen.

Neben den Fleischexporten will der HEC auch halal-freundliche Tourismus- und Wellness-Aktivitäten anziehen. Lokale Krankenhäuser, Hotels und Spas werden ermutigt, Halal-Praktiken einzuführen, um muslimische Touristen aus der ganzen Welt zu bedienen.

Darüber hinaus arbeitet das SBPAC mit verschiedenen Universitäten zusammen, darunter das Prince of Songkla University Halal Institute, die Fatoni University in Pattani, die Rajabhat University Yala und das Halal Institute der Chulalongkorn University, um den Menschen Halal-Wissen zu vermitteln und die Sicherheit von Halal-Produkten lokaler Unternehmer zu gewährleisten.

Rear Adm Somkiat fügte hinzu, dass Thailand bereits Gespräche mit Halal-Investoren aus der ASEAN-Region und dem Nahen Osten, insbesondere aus Saudi-Arabien, geführt hat, die ihr Interesse an Investitionen im HEC bekundet haben.