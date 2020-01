„Fly & Ride“ nach Donsak

Von: Björn Jahner | 25.01.20

Das neue „Fly & Ride“-Angebot von Nok Air ist eine preisgünstige Reisealternative nach Koh Samui und Koh Phangan. Foto: The Thaiger

THAILAND: Nok Air erweitert ihr „Fly & Ride“-Angebot und steuert neu dreimal täglich Donsak im Osten der Südprovinz Surat Thani via Nakhon Si Thammarat an. Ab dem Bangkoker Don Muang Airport startet die Maschine nach Nakhon Si Thammarat um 6.00, 10.05 und 14.10 Uhr, Landung um 7.10, 11.25 und 15.15 Uhr.

Vom Airport erfolgt die Weiterfahrt mit einem Bus des Fuhrunternehmens Nichatal Co., Ltd. zum Raja Ferry Pier in Donsak um 7.35, 11.45 und 15.35 Uhr, Ankunft um 9.15, 13.30 und 17.15 Uhr.



Die Rücktransfer von Donsak nach Bangkok erfolgt ab dem Raja Ferry Pier mit dem Bus zum Airport Nakhon Si Thammarat um 9.00, 13.00 und 14.00 Uhr, Ankunft am Flughafen um 10.40, 14.40 und 15.30 Uhr.



Der Rückflug nach Bangkok hebt um 11.55, 15.45 und 19.25 Uhr ab, Ankunft am Don Mueang Airport um 13.05, 16.55 und 20.45 Uhr.

Der Raja Ferry Pier in Donsak ist Ausgangspunkt für den Fährtransfer zu den Inselparadiesen Koh Phangan und Koh Samui. Der „Fly & Ride“-Service von Nok Air stellt eine günstige Alternative zu den teuren Flugverbindungen zwischen Bangkok und Koh Samui des Monopolis­ten Bangkok Airways dar.

