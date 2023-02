MAE HONG SON: Viele Gebiete im Bezirk Mueang waren am Sonntagmorgen (12. Februar 2023) mit Rauch von Waldbränden bedeckt, der so dicht war, dass mehrere Fluggesellschaften ihre Morgenflüge vom und zum Flughafen Mae Hong Son auf den Nachmittag verschoben.

Das Amt für Verschmutzungskontrolle meldete, dass PM2,5 – Staubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern – in den Bezirken Mueang und Pai von Mae Hong Son 90 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (μg/m3) bzw. 105μg/m3 erreichten.

Der thailändische Grenzwert liegt bei 50 μg/m3. Hohe PM2,5-Werte stellen ein Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Menschen mit chronischen Lungenkrankheiten.

„Am Samstag wurden in 173 Gebieten der Provinz Waldbrände entdeckt, verglichen mit 98 Gebieten am Freitag“, teilte das Ministerium mit. Es wies darauf hin, dass die Waldbrände in der Umgebung des Bezirks Mueang auftraten, insbesondere in der Bergkette auf der westlichen Seite des Wat Phra That Doi Kong Mu.

„Feuerwehrleute wurden eingesetzt, um die Waldbrände zu löschen, vor allem in Gebieten in der Nähe von Gemeinden“, so das Ministerium.

Es fügte hinzu, dass zwischen dem 1. Januar und dem 11. Februar 2023 in 806 Gebieten in Mae Hong Son Waldbrände festgestellt wurden, von denen 252 allein im Bezirk Pai auftraten.