Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.19

BANGKOK: Wegen der Arbeiten an einer Start- und Landebahn kann es von Dienstag bis Freitag auf dem Flughafen Don Mueang zu Verspätungen im Flugverkehr kommen.

Laut Aeronautical Radio of Thailand (Aerothai) müssen Passagiere mit 30 bis 45 Minuten oder auch mehr Verspätung rechnen. Die Wartungsarbeiten erstrecken sich auf einen 200 Meter langen Abschnitt am nördlichen Ende der westlichen Landebahn des Flughafens. Dadurch verringert sich die Landebahn auf 3.000 Meter, und die Kapazität des Flughafens geht um etwa 10 Prozent von 52 auf 48 Flüge in der Stunde zurück. Während der Wartungsarbeiten wird die westliche Landebahn nur für Abflüge genutzt.