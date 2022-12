Flugverspätungen am Phuket Airport

PHUKET: Nach dem Durcheinander auf dem Flughafen von Phuket am Donnerstagabend, bei dem Hunderte von Passagieren aufgrund von Flugverspätungen und Sperrungen der Start- und Landebahnen ihre spätabendlichen Abflüge nach Bangkok verpassten, haben die beteiligten Parteien ihre Lektion gelernt und sollten in der Lage sein, solche Fehler nicht mehr zu wiederholen, so ein örtlicher Wirtschaftsführer.

Bhumikitti Ruktaengam, beratender Vorsitzender der Phuket Tourism Association, sagte, dass alle Passagiere, die auf Flügen gebucht waren, die am Donnerstag verspätet waren, am Freitagmorgen abfliegen konnten.

Der Vorfall sei ein „lehrreicher Moment“ für die Fluggesellschaften und die Flughafenbehörden, damit sich solche Probleme nicht wiederholen.

Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) gab am Freitag eine Erklärung ab, um die Situation zu klären, von der rund 300 Passagiere betroffen waren. Laut AoT konnte der Thai Vietjet-Flug VZ309 zum Flughafen Suvarnabhumi nicht abfliegen, weil er überbucht war und die Behörden die Situation nicht rechtzeitig in den Griff bekamen, so dass die Landebahn bereits geschlossen worden war.

Die Überkapazität des Fluges VZ309 wurde darauf zurückgeführt, dass die Fluggesellschaft zusätzliche Passagiere eines früheren Fluges – VZ2305 – befördern musste, der gestrichen wurde, weil ein anderes Flugzeug am Flughafen Suvarnabhumi nicht nach Phuket fliegen konnte.

Berichten zufolge brachte die Fluggesellschaft alle Passagiere an Bord von VZ309 zum Terminal und sie blieben in der Nacht in Phuket.

Khun Bhumikitti sagte, die Fluggesellschaft habe den Flughafen nicht im Voraus darüber informiert, dass sie die Start- und Landebahn außerhalb der Betriebszeiten nutzen müsse.

Der Flughafen hatte die Schließung zuvor angekündigt, um von 23.30 Uhr bis 07.00 Uhr morgens wichtige technische Wartungsarbeiten durchzuführen. Alle Fluggesellschaften wurden aufgefordert, sich an diesen Zeitplan zu halten. Er sagte, dass die Tourismusbranche bei der Luftfahrtbehörde angefragt habe, ob es notwendig sei, die Start- und Landebahn während der Hochsaison zu schließen, wenn der Flugverkehr stärker als sonst ist.

AoT betonte, das Unternehmen habe bereits mit den Wartungsarbeiten in der Nebensaison begonnen, aber einige Reparaturen müssten noch abgeschlossen werden. Das Unternehmen erklärte, die Sperrung der Start- und Landebahn von 23.30 bis 07.30 Uhr werde bis April 2023 andauern.

„Der Flughafen Phuket hat nur selten mit dieser Art von Vorfällen zu tun, da es hier keine Engpässe bei der Bodenabfertigung gibt wie am Flughafen Suvarnabhumi, die im Moment zu vielen Flugverspätungen führen. Darüber hinaus bietet der Flughafen auch Flexibilität bei der Nutzung von Flügen in der Nacht, aber die Fluggesellschaften sollten den Flughafen im Voraus informieren, wenn eine Verspätung unvermeidlich ist“, erklärte Khun Bhumikitti.

Vor dem Vorfall in Phuket hatte Woranate Laprabang, der Geschäftsführer von Thai Viejet, auf einer Pressekonferenz erklärt, dass die Bodenabfertigung am Flughafen aufgrund des Personalmangels und des zunehmenden Flugverkehrs Probleme hat.

Die Fluggesellschaft erhielt viele Beschwerden von Passagieren über Verspätungen bei der Gepäckausgabe, da sie die Bodendienste von Thai Airways International in Anspruch nahm, die ebenfalls über zu wenig Personal verfügten. Die Fluggesellschaft bewirbt sich um das Recht, die Bodenabfertigung und die Gepäckverladung an beiden Flughäfen in Bangkok selbst zu übernehmen.

Thai Vietjet räumte gestern in einer Erklärung ein, dass viele Verspätungen bei Inlandsflügen am 1. Dezember 2022 auf betriebliche Gründe zurückzuführen sind. Die Fluggesellschaft bot den betroffenen Passagieren eine Entschädigung an, z. B. in Form von Hotelaufenthalten, Mahlzeiten, eine vollständige Rückerstattung des Flugpreises, eine gebührenfreie Umbuchung des Fluges und einen Kulanzgutschein im Wert von 500 Baht an.