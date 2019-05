PARIS (dpa) - Wegen eines Fluglotsenstreiks drohen in Frankreich Behinderungen im Luftverkehr. Fluglotsen-Gewerkschaften haben für diesen Donnerstag zum landesweiten Streik aufgerufen.



Nach Angaben von Air France hat Frankreichs zivile Luftfahrtbehörde (DGAC) Airlines aufgefordert, ihre Flüge am Donnerstag wegen des Streiks zu reduzieren. Hauptsächlich betroffen seien die Flughäfen Paris-Orly, Lyon, Marseille und Toulouse. Air France will am Donnerstag alle Langstreckendurchflüge durchführen, es werde aber Ausfälle auf der Kurz- und Mittelstrecke geben.

Der Streik sollte am Mittwochabend um 19 Uhr beginnen und bis Freitagmorgen um 6 Uhr andauern, wie der Sender France Bleu berichtete. Am Donnerstag werden landesweite Streiks im gesamten öffentlichen Dienst in ganz Frankreich erwartet. Die Gewerkschaften haben zum Arbeitskampf gegen einen Gesetzentwurf zur Umwandlung des öffentlichen Dienstes mobil gemacht und wollen zum Beispiel gegen Stellenstreichungen und befristete Verträge auf die Straße gehen. Die Fluglotsen-Gewerkschaften fordern außerdem mehr Beamte in der DGAC.