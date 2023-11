BANGKOK: Angesichts des Loy-Krathong-Festes, das nächste Woche (25. November 2023) stattfindet, wird die Bevölkerung gewarnt, dass sie mit der Todesstrafe rechnen muss, wenn sie in den Sicherheitszonen der Flughäfen Fluglaternen in den Himmel steigen lässt

In der Vollmondnacht vom 27. auf den 28. November 2023 wird das Loy-Krathong-Fest mit dem Aussetzen von geschmückten Flößen oder „krathongs“ auf den Gewässern gefeiert, um Mae Phra Khongkha, der Göttin des Wassers, Respekt zu erweisen.

Das Fest wird auch mit einem Feuerwerk und in einigen Teilen Thailands mit dem Aufsteigenlassen von Fluglaternen in den Himmel gefeiert.

Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) teilten am Donnerstag (16. November 2023) mit, dass Laternen, Ballons, Feuerwerkskörper, Laserlichter, Drohnen und andere Gegenstände, die Flugzeuge beschädigen könnten, in der Nähe der sechs wichtigsten thailändischen Flughäfen, nämlich Suvarnabhumi und Don Mueang in Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai (Mae Fah Luang), Phuket und Hat Yai in Songkhla, verboten sind.

Die AOT betonte, dass sie das Luftfahrtgesetz durchsetze, das Fluglaternen, Raketen, Feuerwerkskörper, Laserstrahlen und ähnlichen Objekte in Flugsicherheitszonen verbietet.

Nach diesem Gesetz wird die Beschädigung eines Luftfahrzeugs, die es flugunfähig macht oder seine Flugsicherheit gefährdet oder gefährden könnte, mit der Todesstrafe, 15 Jahren bis lebenslängliche Haft und/ oder einer Geldstrafe von 600.000 bis 800.000 Baht bestraft.

Personen, die außerhalb der Flugsicherheitszonen Fluglaternen starten wollen, sollten eine Genehmigung bei ihrer örtlichen Provinzverwaltung einholen, so die AOT.

Die AOT zitierte auch die Entscheidung der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT), die besagt, dass der Start von unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) innerhalb von 9 Kilometern um Flughäfen der Genehmigung durch die zuständigen Behörden bedarf.

Die AOT fügte hinzu, dass sie Mitarbeiter entsandt hat, um die Öffentlichkeit in den Gemeinden rund um die Flughäfen über die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr aufzuklären.