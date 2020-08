Flughafenbetreiber rechnet mit finanziellen Turbulenzen

Blick in die Ankunftshalle des internationalen Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok im Juli. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) kann wegen der erwarteten geringeren Anzahl internationaler Flugankünfte im kommenden Finanzjahr, das im Oktober beginnt, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sagte AoT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn.

Das staatliche Unternehmen wird im kommenden Fiskaljahr die Kosten so weit wie möglich senken müssen, wird aber seinen Investitionsplan für 2021 beibehalten. Die durchschnittlichen täglichen Passagierzahlen auf den sechs von AoT betriebenen Flughäfen sind wegen der Corina-Pandemie auf 60.000 an normalen Tagen und etwa 90.000 an Feiertagen zurückgegangen.

Die Passagierzahlen sind von Januar bis Juni dieses Jahres um 60 Prozent auf 28 Millionen gesunken. Die Zahl der einheimischen Passagiere sank um 54 Prozent auf 13 Millionen, während die Zahl der ausländischen Passagiere um 65 Prozent auf 15 Millionen zurückging.

Die Zahl der Passagiere auf dem Flughafen Suvarnabhumi sank in diesem Zeitraum um 62 Prozent auf 12 Millionen, während die des Flughafens Don Mueang um 60 Prozent auf 8 Millionen und die des Flughafens Phuket um 59 Prozent auf 3 Millionen zurückging. Am Flughafen Chiang Mai sank das Passagieraufkommen um 59 Prozent auf 2 Millionen, am Flughafen Hat Yai um 55 Prozent auf 900.000 und am Flughafen Chiang Rai um 54 Prozent auf 600.000.

Die AoT rechnet im Finanzjahr 2020 mit 38,8 Millionen Fluggästen und einem Anstieg auf über 55 Millionen im Jahr 2021, wenn ein Impfstoff gegen Covid-19 verfügbar sein wird. Es wird erwartet, dass sich die Situation im Fiskaljahr 2022 weiter verbessert und sich bis Oktober 2022 wieder normalisiert. AoT verfügt derzeit über eine Liquidität von 50 Milliarden Baht, 7 Milliarden Baht weniger als vor dem Ausbruch von Covid-19.