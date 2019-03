Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.19

BANGKOK: Anfang kommenden Jahres will der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) die vier Provinzflughäfen Udon Thani, Sakhon Nakhon, Chumphon und Tak übernehmen und mit einer Investition von 3,5 Milliarden Baht renovieren und erweitern.

Derzeit betreibt AoT die internationalen Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang in Bangkok, weiter die Airports in Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai und Phuket. Für das Geschäftsjahr 2018, das im September endete, meldet das staatliche Unternehmen fast 140 Millionen Passagiere, im Jahresvergleich ein Zuwachs von 8 Prozent, und 874.999 Flugbewegungen, ein Plus von 6,24 Prozent. Vom 1. Oktober bis zum 28. Februar wurden auf den sechs Flughäfen 3,5 Prozent mehr Fluggäste bewältigt. Im Geschäftsjahr 2018 hatte AoT 60,5 Milliarden Baht Einnahmen, gegenüber 2017 ein Zuwachs von 10,3 Prozent. In diesem Geschäftsjahr hofft das Unternehmen rund 10 Prozent mehr einzunehmen.