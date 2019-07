Flughafen Wien wird zur Großbaustelle

WIEN (dpa) - Der Flughafen Wien investiert 500 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Terminals.



Der in den vergangenen Jahren stark gewachsene Airport solle bis 2023 unter anderem deutlich größere Flächen für Gastronomie und Shopping sowie eine große VIP-Lounge erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wien mit. «Der Flughafen wird vier Jahre eine Großbaustelle sein», sagte Vorstand Günther Ofner. Ziel sei es, künftig zu den europäischen Top-Flughäfen zu gehören.

Seit 2012 ist die Zahl der Passagiere in Wien um 40 Prozent gestiegen. Für 2019 erwartet das Unternehmen einen Rekord mit mehr als 30 Millionen Gästen. Der Flughafen profitiert auch davon, dass er wichtiger Standort mehrerer Billig-Airlines ist.