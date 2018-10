Koh Tarutao ist eines der viele Inselparadiese in der Südprovinz Satun. Foto: Tourism Authority of Thailand

SATUN: Das Department of Airports hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um in Erfahrung zu bringen, ob der Bau eines Flughafens in Satun im tiefen Süden des Landes erfolgsversprechend wäre.

Für das Projektgutachten wurde ein Budget in Höhe von sechs Millionen Baht bereitgestellt. Die Untersuchung soll im November beginnen und bis September 2019 abgeschlossen sein. Besonders der Tourismus in der an Malaysia angrenzenden Provinz verspricht sich vom Flughafenbau einen Zuwachs sowie auch die lokale Wirtschaft im Allgemeinen. Satun beherbergt mehrere populäre Touristen­ziele, unter anderem die Inselparadiese Koh Lipe und Koh Tarutao. Teile der Provinz wurden im vergangenen Jahr von der UN-Organisation UNESCO als erster Global Geopark Thailands anerkannt. Da­runter befinden sich 550 Millionen Jahre alte geologische Strukturen, die sich auf 2.500 Quadratkilometer erstrecken: Urwald und Kalksteinberge.