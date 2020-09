Flughafen Phuket meldet steigende Passagierzahlen

PHUKET: Immer mehr Thais fliegen für einen Urlaub in die südliche Inselprovinz.

Das stärke das Vertrauen in den lokalen Tourismus, berichtete der Direktor des internationalen Flughafens von Phuket, Thani Chuangchu. Während des viertägigen langen Wochenendes (4.-7. September) überschritt die Zahl der Ankünfte pro Tag die 10.000er-Marke. 10.133 Passagiere waren es am Freitag, als alle 85 Flüge voll ausgelastet waren. Im August kamen täglich etwa 6.000 Inlandsfluggäste in Phuket an. Nationale Fluggesellschaften, die Phuket derzeit anfliegen, sind Thai Smile, Nok Air, Thai AirAsia, Thai VietJet Air und Bangkok Airways.