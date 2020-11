Flughafen Phuket für das STV-Programm bereit

Foto: The Nation

PHUKET: Der Internationale Flughafen von Phuket ist bereit, Ausländer zu empfangen, die mit einem speziellen Touristenvisum (STV) einreisen.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob informierte sich am Samstag vor Ort und prüfte die Bereitschaft des Flughafens, ausländische Urlauber und Geschäftsleute mit einem STV-Visum abzufertigen. Der Minister beaufsichtigte auch den Untersuchungsprozess am Flughafen Phuket. Am Airport stehen alle Systeme bereit, insbesondere für die Probenentnahmen und die Covid-19-Tests.

Wenn die erste Touristengruppe eintrifft (der Termin steht noch nicht fest) und das Screening-System gut funktioniert, wird erwartet, dass es zu einer Lockerung der Beschränkungen kommt. Die Provinz Phuket und die entsprechenden Behörden müssen für den Fall eines Anstiegs der Touristenzahlen angemessene Vorkehrungen treffen. Das Provinzbüro, das Hafenamt und die zuständigen Abteilungen haben die Regierung gebeten, Möglichkeiten zur Förderung des Wassertourismus wie Yacht- und Kreuzfahrtschiffe für Phuket zu prüfen, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln.

Laut Saksayam werden der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) und weitere Behörden Verbesserungspläne auf den AoT-Airports Phuket, Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Chiang Rai und Hat Yai entsprechend der Regierungspolitik umsetzen.