MÜNCHEN (dpa) - Der Münchner Flughafen erwartet für die nächsten Jahre rasantes Wachstum von 1,5 bis 2 Millionen zusätzlichen Fluggästen pro Jahr. Bis Ende des kommenden Jahrzehnts könnte die Zahl der Passagiere so insgesamt um 15 bis 20 Millionen steigen, sagte am Mittwoch Michael Kerkloh, der Chef des nach Frankfurt größten Luftverkehrsdrehkreuzes in Deutschland.

Grundlage der Prognosen ist die vom Internationalen Luftverkehrsverband IATA erwartete Verdopplung der weltweiten jährlichen Fluggastzahlen auf mehr als acht Milliarden Menschen bis 2037. «Es ist völlig illusorisch, zu glauben, dass man dieses Wachstum stoppen kann», sagte Kerkloh. Allein im ersten Halbjahr sei die Zahl der Passagiere in München um eine Million auf 22,7 Millionen gestiegen. Wachstum gibt es demnach vor allem auf den Fernstrecken mit großen Flugzeugen im Interkontinentalverkehr.

Ebenso wie in Frankfurt ist auch in München der Ausbau des Flughafens Dauerstreitthema. Der Bau einer dritten Startbahn ist zwar genehmigt, doch hat die CSU-geführte Staatsregierung wegen der Bürgerproteste ein Moratorium erklärt. Zu den Startbahn-Gegnern zählt der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Eine dritte Startbahn wäre nach Kerklohs Einschätzung unbedingt erforderlich.